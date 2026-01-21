Champions | cade l' Inter pari Napoli
Nella penultima giornata di Champions League, l'Inter perde 1-3 contro l'Arsenal, confermando un rendimento positivo con sette vittorie su sette partite. Nel frattempo, il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 a Copenaghen. Questi risultati influenzano la classifica e le possibilità di qualificazione delle squadre italiane nel torneo.
23.01 Nella penultima giornata, l'Inter cede 1-3 all'Arsenal (settima vittoria su 7) il Napoli fa 1-1 a Copenaghen. Match-show al Meazza.Arsenal avanti con Gabriel Jesus (10'). L'Inter fa 1-1 al 18' col destro dal limite di Sucic. Al 31' doppietta di Jesus, stavolta di testa, 1-2. Gyokeres firma il tris (84'). Al Parken di Copenaghen, danesi dal 35' in 10 (espulso Delaney).Vantaggio Napoli al 39':angolo di Elmas per la zuccata di McTominay. Al 72' pari di Laon che ribatte in rete il suo rigore respinto da Milinkovic Savic. E' l'1-1.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Champions League, i risultati delle 21: cade ancora il Real Madrid. Bene l’Arsenal, pari del PSG. Il resocontoLa prima fase dei match della Champions League 2023-2024 regala una serata ricca di emozioni, con risultati sorprendenti e gol spettacolari.
Champions League: l’Inter cade a San Siro contro l’Arsenal, non va oltre il pari il Napoli a Copenhagen. I risultati finaliTerminano qui i match del martedi sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Arriva un brutta sconfitta casalinga per l’Inter, battuta per 3-1 nel match contro l’Arsenal: per i gunners ... ilovepalermocalcio.com
L'Inter cade con l'Arsenal, quasi addio alla qualificazione agli ottaviL'Arsenal espugna San Siro e spegne quasi definitivamente i sogni di qualificazione diretta agli ottavi di Champions League per l'Inter. ansa.it
CHAMPIONS - Il Manchester City cade in casa del Bodo/Glimt ift.tt/OGZs75S x.com
City nuovamente ko: dopo la sconfitta contro lo United, cade anche in Champions Il Bodo Glimt manda ko il City di Guardiola. La doppietta di Hogh nel giro di due minuti, e la rete di Hauge regalano la vittoria alla squadra di casa. Al 60’ Cherki accorcia le dis - facebook.com facebook
