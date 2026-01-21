Il Cgc Stratosferico si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dopo aver superato con successo il Cp Grosseto. La vittoria, arrivata con un netto margine, conferma la solidità della squadra e la continuità dei risultati in questa competizione. Ora, i biancorossi si preparano alle fasi finali, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione per proseguire il cammino verso il titolo.

VIAREGGIO – Missione compiuta con tanto di interessi incassati. Il Cgc vince bene, senza patemi, contro il Cp Grosseto allenato da Massimo Mariotti conquistando l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Con questo successo poi il Viareggio si vendica anche della scoppola, costata l’unica sconfitta stagionale, di dieci giorni fa in campionato subìta proprio contro i maremmani. Finisce così 5-1 una partita che i bianconeri hanno dominato in largo e lungo fin dal suo nascere. Troppo grande la voglia dei ragazzi di De Gerone di conquistare il primo obiettivo, dichiarato, della stagione. Partita che ha avuto in Elia Cinquini un grande protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cgc stratosferico avanza in Coppa Italia. Il Viareggio si sbarazza del Cp: è in semifinale

Leggi anche: Coppa Italia Eccellenza, la Lucchese batte il Viareggio e approda in semifinale

Una trasferta maremmana. Cgc ospite del Cp GrossetoStasera il Cgc affronta un impegno importante a Grosseto, ospite del Cp locale alle ore 20:45.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cgc stratosferico avanza in Coppa Italia. Il Viareggio si sbarazza del Cp: è in semifinale.

Cgc stratosferico avanza in Coppa Italia. Il Viareggio si sbarazza del Cp: è in semifinaleHockey I bianconeri rifilano un pokerissimo al Grosseto (5-1 il risultato finale) e proseguono il cammino. Cinquini autore di una doppietta ... msn.com

Cosa fare del pane avanzato Torta di Pane, con mele e cacao Una delizia, ma dopo le abbuffate natalizie di panettoni, torroni e quant'altro... meglio di no... Pan grattato Fatti due conti, tra il tempo che si perde e il costo della tostatura in forno... molto meglio facebook