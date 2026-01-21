Cesenatico torna la raccolta alimentare di solidarietà per le famiglie in difficoltà del territorio

A Cesenatico torna la raccolta alimentare di solidarietà dedicata alle famiglie in difficoltà del territorio. L'appuntamento, previsto per sabato 24 gennaio, coinvolge diverse realtà locali, tra cui i comitati di zona e l’amministrazione comunale. Un’occasione per sostenere chi si trova in situazioni di bisogno attraverso una semplice, ma significativa, azione di vicinanza e solidarietà.

