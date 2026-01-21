Nel 1961, un gruppo di bambine iniziò la scuola elementare nel quartiere Pantano, in via Pietro Gai. Oggi, molte di loro sono donne di settant’anni. Paola Di Luca, una di queste, ha deciso di lanciare un appello pubblico per ritrovare le compagne della prima elementare, mantenendo vivo il ricordo di un legame nata in quegli anni.

Nel 1961 erano bambine in grembiule, oggi sono donne di settant’anni. Una di loro, Paola Di Luca, ha deciso di lanciare un appello pubblico per ritrovare le compagne della prima elementare frequentata nel quartiere Pantano, in via Pietro Gai. E soprattutto per recuperare una foto di classe in bianco e nero, oggi perduta, che per lei rappresenta un pezzo di vita e di memoria collettiva. È una ricerca che attraversa il tempo, quella avviata da Paola Di Luca, 70 anni, pesarese. Un ritorno alle origini, a quell’anno scolastico 1961-1962 in cui, bambine, sedevano tutte insieme nella prima elementare di via Pietro Gai, con la maestra Massaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cerco le compagne della prima elementare"

Leggi anche: Cannucceto, il ritorno in classe della prima elementare del 1964-65

Botte ai bambini della prima elementare, maestra 'patteggia' e incassa lo scontoUna maestra di 74 anni di Recale è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni dei suoi alunni di prima elementare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La nostra COMPAGNA di SCUOLA è un VAMPIRO!!

Argomenti discussi: Cerco le compagne della prima elementare; Compagne di viaggio: visitabile fino al 1° febbraio a Cagliari; Generali: spari contro la CGIL nel quartiere di Primavalle a Roma - solidarietà alle compagne e ai compagni; Finalmente abbiamo la conferma che Betelgeuse ha una stella compagna.

In attesa di pianificare il mio primo cammino nel frattempo cerco compagni per allenarsi e camminare la domenica mattina presto in zona Brianza. Sono di Monza. Al massimo arrivo a 20 km al giorno ma intendo migliorare. Sono libera solo nel we. Grazie - facebook.com facebook