Centro migranti Marchionna | Non sarà un ghetto

Il centro migranti di Marchionna si propone come un luogo di integrazione, non di emarginazione. La distanza dal centro non rappresenta una volontà di isolare i migranti, ma risponde a esigenze organizzative e di sicurezza. La priorità è garantire un percorso di accoglienza rispettoso e dignitoso, evitando etichette o giudizi affrettati. È importante affrontare il tema con attenzione e sensibilità, promuovendo un dialogo costruttivo e condiviso.

«La lontananza dal centro non è una volontà di emarginare i migranti: questo non lo accetto. Soprattutto io non accetto questo. Si tratta semplicemente di individuare edifici che possano essere rispondere a determinati bisogni, e in centro non c'è nessuna possibilità di trovare strutture simili». Lo sottolinea più volte questo passaggio il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna intervenendo sull’incendio che ha danneggiato gravemente la struttura di accoglienza che nascerà in contrada Restinco e di fatto replicando a chi vede questa struttura un immobile che potrebbe portare ad una «ghettizzazione» di chi vivrà all’interno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Centro migranti, Marchionna: «Non sarà un ghetto» "Migranti, ascoltiamo i cittadini. Diciamo no al centro d’accoglienza"Nel consiglio comunale di Mesola, la maggioranza e l’opposizione “Insieme per crescere” hanno espresso la propria contrarietà alla realizzazione di centri di accoglienza per immigrati e sistemi di integrazione nella frazione di Monticelli e nel territorio locale. Leggi anche: A Rocchetta Sant’Antonio nasce un centro per l’integrazione dei migranti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stati Uniti. Morte per asfissia in un centro Ice Sui migranti Trump perde consenso Massimo Gaggi, @Corriere x.com Centro Migranti Brescia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.