Centenario viola | la stagione 1939-40 e il finale a sorpresa L’esonero la salvezza e poi la prima coppa Quelle strane affinità

La stagione 1939-40 della Fiorentina si apre con difficoltà, tra pareggi e sconfitte iniziali. Nonostante un avvio complicato, la squadra riesce a trovare la strada della salvezza, culminando con un finale sorprendente e il conseguimento della prima coppa nazionale. Questo periodo rappresenta un capitolo significativo nella storia viola, evidenziando le sfide affrontate e le affinità che legano quegli anni al nostro passato sportivo.

Dopo un inizio abbastanza disastroso (frutto di un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro gare) nel campionato 1939-40 il cammino della Fiorentina è molto sofferto. Si tratta di una stagione segnata dalla lunga assenza per infortunio di Romeo Menti, il migliore dei giocatori gigliati. Un passaggio chiave è proprio il mese di gennaio che parte con una vittoria a Firenze sul Modena, poi una serie di due sconfitte (contro Torino e Genova) inframezzate dal pareggio casalingo con il Bari, diretto concorrente per la salvezza. Ma è proprio la sconfitta col Genova (un pesante 3-0 in trasferta, il 21 gennaio 1940) a segnare la svolta, portando all’esonero dell’austriaco Soutschek per puntare sul cuore viola Giuseppe Galluzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Viola's centenary: the 1939-40 season and the surprising ending. The dismissal, the relegation, and then the first cup. Those strange affinities.After a rather disastrous start (the result of a draw and three defeats in the first four games) in the 1939-40 championship, ... sport.quotidiano.net

