C'è un castello meraviglioso in Europa dove si può dormire per soli 70 euro

In Europa, alcuni castelli offrono esperienze di soggiorno uniche e accessibili. Tra questi, il castello di Ksiaz in Polonia, noto per il suo fascino storico e il suo ambiente elegante, permette di trascorrere una notte per circa 70 euro. Questa opportunità consente di immergersi in un’atmosfera aristocratica, tra storia e charme, a un prezzo sorprendente.

