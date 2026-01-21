C'è un castello meraviglioso in Europa dove si può dormire per soli 70 euro

In Europa, alcuni castelli offrono esperienze di soggiorno uniche e accessibili. Tra questi, il castello di Ksiaz in Polonia, noto per il suo fascino storico e il suo ambiente elegante, permette di trascorrere una notte per circa 70 euro. Questa opportunità consente di immergersi in un’atmosfera aristocratica, tra storia e charme, a un prezzo sorprendente.

In Polonia è possibile dormire nel castello di Ksia?z?, conosciuto per il suo fascino misterioso e per essere la dimora elegante di una famiglia aristocratica.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

