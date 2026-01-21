CdS – Possibile ritorno di Ivan all’Inter? In molti se ne vanno ma…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, circolano voci su un possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter. Attualmente, non ci sono smentite ufficiali riguardo a questa indiscrezione. Mentre molti giocatori lasciano la squadra, si apre la domanda su un eventuale ritorno dell’esterno croato, che potrebbe rappresentare un'opzione per la rosa nerazzurra in vista delle prossime stagioni.

2026-01-21 12:03:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: EINDHOVEN (OLANDA) – Ivan Perisic all’Inter? Le voci sul possibile ritorno in nerazzurro dell’esterno croato diventano sempre più insistenti. L’idea del club nerazzurro sarebbe quella di riprendere il croato – ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Tottenham – non solo per rinforzare la batteria dei quinti ma anche per dare a Chivu un’alternativa di valore e di esperienza. L’affare, che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato, non sarebbe però uno shock in casa Psv Eindhoven, almeno per Jerdy Schouten. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

