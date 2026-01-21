CdS – così Gasperini lo sta motivando

L’articolo analizza come Gasperini motivi il suo team, evidenziando il contesto attuale di un giovane calciatore che si trova in una situazione delicata, ma al contempo privilegiata. La storia, commentata dal Corriere dello Sport, suscita discussioni e riflessioni sulla pressione e sulla resilienza nel mondo del calcio. Un’analisi sobria che approfondisce le dinamiche di motivazione e le sfide di un atleta in cerca di riscatto.

2026-01-21 09:17:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Il ragazzo che hanno cercato, ammirato, aspettato e contestato si ritrova in una condizione pericolosa, eppure a suo modo invidiabile: è quella di chi non ha più nulla da perdere. Ferguson deve infatti dimostrare di poter meritare il ruolo di centravanti della Roma in una serata nella quale non avrà concorrenza. Sarà una delle ultime, visto che Malen non può essere schierato in Europa League fino alla fase a eliminazione diretta. Lo Stoccarda, poi il Panathinaikos ma solo se domani contro i tedeschi Evan dovesse dare delle risposte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

