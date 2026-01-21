Cbf Balducci ko a testa alta contro Chieri

Il Cbf Balducci Macerata ha concluso la partita contro Chieri con una sconfitta per 3-1. Nonostante il risultato, la squadra ha affrontato l’incontro con determinazione, evidenziando alcuni spunti positivi nelle prestazioni individuali e collettive. La partita ha rappresentato un momento di confronto utile per la crescita e l’analisi delle strategie da adottare nelle prossime gare.

Cbf Balducci Macerata 1 Reale Mutua Chieri 3 CBF BALDUCCI: Kockarevic 14, Sismondi 7, Decortes 21, Kokkonen 12, Mazzon 11, Bonelli 2, Caforio (l), Piomboni, Bresciani, Clothier 3. Ne. Ornoch, Batte, Crawford, Capodacqua (l). All. Lionetti. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Degradi 23, Gray 4, Németh 23, Nervini 19, Cekulaev 11, Van Aalen 4, Spirito (l), Antunovic, Alberti 2, Damerink. Ne Kunzler (l), Ferrarini, Bonafede, Bah. All. Negro. Arbitri: Salvati, Santoro. Parziali: 26-24, 22-25, 23-25, 23-25. La Cbf Balducci Macerata ci prova e per poco non le riesce quasi l'impossibile, cioè prendere punti alla quarta forza del campionato: alla fine sono mancati quei dettagli che fanno la differenza contro queste formazioni.

