L’incontro tra Duckworth e Sinner agli Australian Open rappresenta un confronto tra il numero 2 e il numero 88 del mondo. Dopo il famoso episodio in cui Duckworth fece perdere il controllo a Sinner, i due si sfideranno nuovamente in un match che vede il vincitore degli ultimi due Australian Open opporsi a un giovane talento con il miglior risultato di secondo turno in uno Slam. Un confronto di grande interesse nel contesto del torneo.

Il numero 2 contro il numero 88 del mondo. Il vincitore degli ultimi due Australian Open contro chi ha massimo raggiunto il secondo turno in uno Slam. Sinner-Duckworth – match di secondo turno nel Major australiano dopo la vittoria al primo dell’azzurro contro Gaston – è una partita sulla carta a senso unico. Ma il tennista australiano può vantarsi di due particolari “ record “: fa parte della cerchia di pochissimi tennisti che hanno sconfitto Sinner negli ultimi quattro anni e soprattutto è stato l’unico a fargli perdere la pazienza durante una partita. È successo nel 2021, quando durante il Masters 1000 in Canada, al secondo turno, Sinner è uscito sconfitto dal torneo in due set proprio contro Duckworth con un netto 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ca*zo urli?”: quando Duckworth fece perdere il controllo a Sinner. Ora si sfideranno di nuovo agli Australian Open

“Che c***o urli”: quando Duckworth fece perdere la calma a SinnerDurante il torneo di Canada 2021, James Duckworth sconfisse Jannik Sinner con il punteggio di 6-3, 6-4.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ca*zo urli?: quando Duckworth fece perdere il controllo a Sinner. Ora si sfideranno di nuovo agli Australian OpenRoma, 21 gen. (Adnkronos) - Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L'Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali. Lo dice Elly Schlein al termine ... ilfattoquotidiano.it

Sinner, quando Duckworth lo fece innervosire: “Ma che urli” x.com

Sorteggio AO, prime impressioni che sto ancora addormito, parte bassa del tabellone. Ar primo turno c’avemo ‘na baguette, giusto pe’ nun perde’ ’r ritmo: Gaston, 94 ner ranking. Al secondo turno, uno fra un qualificato e papera di valore Duckworth. Al terzo tur - facebook.com facebook