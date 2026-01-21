Dopo il passaggio del ciclone Harry, le immagini di Catanzaro mostrano l'impatto del forte maltempo sulla città e sui suoi litorali ionici. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione e monitoraggio continuo, mentre le autorità si impegnano per gestire le conseguenze di questa ondata di pioggia intensa.

Prosegue l'ondata di maltempo sulla Calabria. Nella notte il ciclone Harry non ha dato tregua soprattutto ai litorali ionici. A causa delle violente mareggiate si registrano allagamenti nel quartiere Lido di Catanzaro. La forza del mare ha infatti trasportato acqua e sabbia che ha inondato esercizi commerciali e l'ufficio postale nell'area del porto. Nella notte alcuni residenti hanno abbandonato spontaneamente le proprie case. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che non si registrano al momento danni ad abitazioni o alla popolazione. Disagi alla circolazione per l'allagamento di alcune porzioni di lungomare e strade. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Catanzaro sotto l'acqua: le immagini impressionanti dopo il ciclone Harry | VIDEO

Terremoto devastante, l’acqua ribolle all’improvviso: immagini impressionanti (VIDEO)Un terremoto di forte intensità ha colpito la zona durante le prime ore del mattino, causando danni e paure tra la popolazione.

VIDEO | Dall'Arenella al Molo Trapezoidale, i danni del ciclone Harry sulla costa palermitana: le immaginiIl video mostra i danni causati dal ciclone Harry sulla costa palermitana, dall'Arenella al Molo Trapezoidale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: CALABRIA SOTTO L’ACQUA, ALLERTA ROSSA CONFERMATA: EVACUAZIONI, FRANE E STOP ALLE CONSEGNE IN MOTO A CATANZARO; Venezia - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati; La solidarietà di Catanzaro è la mia città al quartiere Lido devastato dal ciclone Harry.

Catanzaro Lido, tecnico Enel resta intrappolato sotto un metro d’acqua: salvato dai Vigili del Fuoco – VIDEOL'uomo era rimasto bloccato all'interno della sua autovettura. Evacuate altre due persone. In 12 ore oltre 65 interventi nel Catanzarese ... msn.com

Acqua e detriti dappertutto e lungomare sommerso. L’odissea del quartiere Lido a CatanzaroMolte le macchine sommerse e le attività commerciali completamente allagate. Il Comune: situazione costantemente monitorata ... corrieredellacalabria.it

Catanzaro Lido sotto assalto del ciclone mediterraneo: allerta meteo, onde oltre i 7 metri e allagamenti: Una grave ondata di maltempo legata al ciclone mediterraneo, ribattezzato Harry, sta colpendo duramente il Sud Italia, con condizioni di allerta meteo estr - facebook.com facebook