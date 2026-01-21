Oggi alle 14:30, al Nardini, Castelnuovo affronta il San Giuliano in una sfida importante per la squadra di mister Luigi Grassi. I garfagnini cercano una vittoria dopo un lungo periodo senza successi, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e evitare rischi nella parte bassa. La partita rappresenta un momento cruciale nella stagione del Castelnuovo, che punta a ritrovare fiducia e continuità.

Oggi alle 14,30, al "Nardini", il Castelnuovo di mister Luigi Grassi ospita il San Giuliano in una partita molto delicata per i garfagnini che non vincono dal 30 novembre scorso e rischiano di essere risucchiati dalla zona medio bassa della classifica. I gialloblù hanno 25 punti in classifica frutto di 6 vittorie e 7 pareggi, contro 6 sconfitte, mentre il San Giuliano è appena fuori dalla zona play out con 21 punti frutto di 5 vittorie e 6 pareggi contro 9 sconfitte. Da evidenziare che il Castelnuovo, avendo riposato domenica scorsa, ha una partita in meno rispetto ai pisani e alla stragrande maggioranza degli avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo torna in campo. Oggi al Nardini arriva San Giuliano

