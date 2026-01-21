Mediaset e Alfonso Signorini hanno presentato una richiesta alla Direzione antimafia di Milano per ottenere una misura di prevenzione contro Fabrizio Corona. La richiesta mira a impedirgli l’uso di social, dispositivi elettronici e piattaforme online, in relazione a contenuti considerati dannosi, tra cui le accuse di violenze sessuali rivolte al conduttore del Grande Fratello. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti controversie legate alle sue attività online.

Mediaset e Alfonso Signorini hanno chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di attivarsi per chiedere una misura di prevenzione a carico di Fabrizio Corona che gli impedisca di utilizzare canali social, dispositivi elettronici e piattaforme telematiche per diffondere contenuti ritenuti lesivi come quelli al centro delle puntate del format ‘Falsissimo’ in cui ha accusato di violenze sessuali il conduttore auto sospeso del Grande Fratello. L’istanza è stata firmata dagli avvocati Salvatore Pino, per Mediaset, e Domenico Aiello per Signorini che è indagato per violenza sessuale ed estorsione nell’inchiesta nata dall’intervista a ‘Falsissimo’ all’ex concorrente del GF, Antonio Modugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, Mediaset denuncia Corona: gli si vieti uso dei social

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialMediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo dei social network da parte dell’ex paparazzo.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l’attacco a Signorini: richiesto il divieto dell’uso di social e piattaformeMediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il caso ALFONSO SIGNORINI e CORONA è PEGGIO DEL PREVISTO

Argomenti discussi: Alfonso Signorini, le nuove parole sul freddo, grande moralizzatore: cosa ha detto; Caso Signorini, Antonio Medugno sentito dai pm: Ho detto la mia verità, e non sarò l’unico; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialL’azienda contro l’ex re dei paparazzi per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Solo ieri il giornalista e conduttore ha chiesto di ... quotidiano.net

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l'uso dei social«Diffamazione e minacce»: chiesta misura preventiva dopo le puntate di «Falsissimo» su Alfonso Signorini ... corriere.it

Il caso Signorini si arricchisce di nuovi sviluppi Oltre a Alfonso Signorini, anche Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, finisce nel registro degli indagati, cosa è emerso - facebook.com facebook

Caso Signorini, cosa ha detto Antonio Medugno ai pubblici ministeri x.com