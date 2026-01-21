Caso Signorini Corona | Per fermarmi mi dovete sparare

In un contesto di tensioni e dichiarazioni forti, Signorini e Corona si confrontano pubblicamente, rivelando una situazione di scontro e mancanza di dialogo. Le loro parole evidenziano un clima di conflitto, con accuse reciproche e la volontà di fare chiarezza su vicende personali e professionali. Questa situazione riflette le dinamiche di un rapporto ormai compromesso, dove le parole diventano strumenti di confronto e denuncia.

“Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare”. Così su Instagram Fabrizio Corona, dopo la decisione di Mediaset di denunciarlo per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda. Mediaset e Alfonso Signorini hanno chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di attivarsi per chiedere una misura di prevenzione a carico di Fabrizio Corona che gli impedisca di utilizzare canali social, dispositivi elettronici e piattaforme telematiche per diffondere contenuti ritenuti lesivi come quelli al centro delle puntate del format ‘Falsissimo’ in cui ha accusato di violenze sessuali il conduttore autosospesosi dal Grande Fratello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

