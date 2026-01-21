caso per caso

Nel 1938, il regime fascista approvò le Leggi razziali, un insieme di norme che discriminavano gli ebrei italiani. Queste leggi miravano a privarli di diritti politici, patrimoniali e professionali, segnando un momento oscuro della storia italiana. La loro introduzione rappresentò una forma di persecuzione istituzionalizzata, con conseguenze profonde sulla vita di molte persone e sulla società nel suo complesso.

Come è tristemente noto, nell’autunno del 1938 il regime fascista approvò le Leggi razziali: erano norme volte a colpire i cittadini italiani “di razza ebraica” privandoli in particolare dei diritti politici e d’espressione, patrimoniali e professionali. Quei cittadini sarebbero stati così costretti a lasciare il paese – rinunciando in buona misura alle loro proprietà –, o a condurvi un’esistenza sempre più stentata, in balìa di continui arbitri e soprusi che avrebbero spesso costituito l’anticamera della deportazione. La legislazione antisemita prevedeva però anche alcune piccole clausole d’eccezione, denominate “discriminazioni”: tali dispense erano state riservate a coloro che, pur essendo di origine israelita, sarebbero stati in grado di vantare – sulla base di una documentata istanza – particolari benemerenze, fossero queste derivanti da un eroico comportamento in guerra o da una precocissima, fervente militanza fascista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

