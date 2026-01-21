Il caso Orlandi continua a suscitare attenzione, con nuove verifiche in corso. La commissione parlamentare ha esaminato un’intercettazione telefonica risalente al 1997, considerata di particolare rilievo. Sebbene non ancora ascoltata, questa intercettazione potrebbe offrire nuovi spunti di indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. La vicenda resta aperta e al centro di un costante approfondimento investigativo.

Cronaca senza fine per il caso Orlandi. La commissione parlamentare ritiene primaria un’ intercettazione telefonica del 1997. Risalente al 4 aprile di quell’anno, risulta una pesante minaccia mai ascoltata prima. La conversazione avvenuta tra Marco Accetti e l’allora convivente Ornella Carnazza si trasforma in lite accesa per l’affidamento della figlia di 5 anni. Nella sovrapposizione dei due genitori arriva una minaccia rivolta ad Accetti da parte della convivente: “Adesso comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza. parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Caso Orlandi, intercettazione inascoltata al vaglio della commissione parlamentare

“Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela”: la Commissione Orlandi convoca Accetti e Carnazza per quell’intercettazione del 1997La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha convocato Marco Accetti e Ornella Carnazza, in relazione all’intercettazione del 1997.

