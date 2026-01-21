Caso Epstein da una commissione della Camera Usa parte un procedimento contro i Clinton

Una commissione della Camera degli Stati Uniti ha approvato un procedimento per oltraggio al Congresso nei confronti di Bill e Hillary Clinton, in relazione al loro rifiuto di testimoniare nell’ambito delle indagini sul caso Epstein. La decisione riflette l’interesse delle autorità di approfondire i legami e le responsabilità dei Clinton nel contesto di questa controversa vicenda.

Una commissione della Camera degli Stati Uniti ha votato per avviare un procedimento per oltraggio al Congresso contro Bill e Hillary Clinton per il loro rifiuto di testimoniare nell’ambito dell’indagine sul caso Epstein. La commissione di vigilanza ha presentato delle risoluzioni che puntano il dito contro l’ex presidente democratico e l’ex segretario di Stato. Secondo l’accusa avrebbero illegalmente ignorato le richieste a comparire di persona per spiegare i loro legami con il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Ora la parola spetta alla Camera dei rappresentanti, che deciderà ora se citare formalmente la coppia per un possibile procedimento penale.🔗 Leggi su Open.online

Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo

