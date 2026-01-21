Caso Corona–Signorini | Mediaset denuncia l’ex re dei paparazzi indagato anche Alessandro Piscopo

A un mese dall'inizio delle indagini sul caso Corona–Signorini, Mediaset ha presentato una denuncia contro l’ex re dei paparazzi. Contestualmente, è stato iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo. La vicenda continua a suscitare attenzione e approfondimenti giudiziari, mentre emergono nuovi dettagli sulle accuse e sui coinvolgimenti di tutte le parti.

A un mese dall’esplosione del caso che ha coinvolto Fabrizio Corona e Alfonso Signorini emergono nuovi sviluppi giudiziari. Nelle ultime ore, infatti, Mediaset ha presentato una denuncia formale contro Corona per diffamazione e minacce, mentre Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, è stato iscritto nel registro degli indagati. Mediaset denuncia Corona per diffamazione e minacce. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, la denuncia riguarda affermazioni e presunte minacce diffuse da Corona attraverso il suo format Falsissimo, dove il volto Mediaset Alfonso Signorini e altri dirigenti del gruppo, tra cui Pier Silvio e Marina Berlusconi, sarebbero stati citati in contesti ritenuti lesivi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

