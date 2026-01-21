Caso carburante agricolo trattori fermi in Puglia | Così si impedisce alle imprese di lavorare

Il settore agricolo in Puglia affronta una grave criticità a causa di problemi tecnici nel sistema Seia, che gestisce le pratiche di carburante. Il malfunzionamento dell’applicativo ha impedito a molte imprese di ottenere il carburante necessario, lasciando i trattori fermi e compromettendo le attività agricole. Questa situazione evidenzia come le inefficienze amministrative possano influire negativamente sulla continuità del lavoro agricolo nella regione.

Il nuovo applicativo regionale Seia blocca le pratiche Uma e l’erogazione del carburante agricolo. Trattori fermi e aziende impossibilitate a lavorare. Cia e opposizioni chiedono un intervento urgente della Regione L’agricoltura pugliese è senza carburante. A causa del malfunzionamento del nuovo applicativo informatico Seia, con il quale la Regione Puglia si proponeva di gestire in modo più efficiente le pratiche Uma, migliaia di agricoltori si trovano nell’impossibilità di vedersi erogare il servizio relativo al carburante agricolo. Una situazione gravissima e paradossale: “In sostanza, alle aziende agricole di fatto viene impedito di lavorare”, spiega Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

