Caso Annabella Martinelli l’autopsia conferma il suicidio della 22enne

L'autopsia ha confermato che Annabella Martinelli, 22 anni, si è tolta la vita. Dopo diverse speculazioni e analisi sui dettagli della sua morte, le indagini hanno concluso che si è trattato di un suicidio. La notizia mette fine a ulteriori dubbi, offrendo chiarezza sulla tragica vicenda e chiudendo un capitolo delicato per la famiglia e la comunità.

Avevano fatto discutere diversi dettagli riguardo la sua morte, ma gli investigatori non avevano mai avuto dubbi: era un suicidio. Ora l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli eseguita dai medici dell’Istituto di medicina legale di Padova hanno confermato l’ipotesi, chiudendo così un caso ancora discusso. La scelta della giovane è stata quindi personale e la sua morte non ha visto un coinvolgimento di terzi. I dubbi erano legati alle due pizze e due bibite acquistate dalla giovane la sera della scomparsa, il 6 gennaio. Verosimilmente il suicidio è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, nei boschi di Teolo sui Colli Euganei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

