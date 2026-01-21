A Caserta, un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking e aggressioni nei confronti dell’ex fidanzata. L’indagine ha portato alla luce mesi di molestie e violenze, culminate nell’arresto dell’individuo. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime di comportamenti persecutori e violenti.

Fermato un uomo di 28 anni a Caserta per stalking ai danni dell’ex compagna: la misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato dopo mesi di molestie, pedinamenti e aggressioni fisiche. Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026 è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, classe ’98, residente a Casal Di Principe. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Questura di Caserta, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caserta, donna vittima di pedinamenti e botte: arrestato l'ex fidanzato 28enne

Leggi anche: Minacce, pedinamenti e botte all’ex compagna: arrestato a Roma dopo anni di maltrattamenti

Leggi anche: Massacrato di botte per "punizione" e lasciato morire nel letto: arrestato il nuovo fidanzato della ex

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ucciso a 13 anni, assolto l'unico imputato. La madre della vittima ai giudici: Vergognatevi; Caserta: la sala riunioni della Questura intitolata a due vittime del dovere; Castel Volturno, perseguita donna e non si presenta per braccialetto anti-stalking: arrestato; Truffa ed estorsione con la tecnica del finto carabiniere in provincia di Oristano, due arresti a Caserta.

Caserta, donna vittima di pedinamenti e botte: arrestato l'ex fidanzato 28enneUn uomo di 28 anni è stato arrestato a Caserta per stalking e aggressioni contro l’ex compagna, dopo mesi di molestie e violenze. virgilio.it

Castel Volturno, perseguita donna e non si presenta per braccialetto anti-stalking: arrestatoHa eluso un provvedimento pensato per proteggere una donna, vittima di atti persecutori e, così facendo, ha aggravato la propria posizione. È scattato ... pupia.tv

#VairanoPatenora #Caserta- Scontro sulla provinciale, ferita donna del Matese e un giovane Vairanese #Cronaca #Incidente #Scontro #Feriti #Ospadale #ProntoSoccorso #NanoTV - facebook.com facebook