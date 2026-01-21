Cascina stabile sui 45mila abitanti aumenta l' immigrazione | tutti i dati sulla popolazione
Cascina, con una popolazione stabile di circa 45.000 abitanti, si caratterizza per la presenza di diverse nazionalità, con oltre 110 comunità rappresentate. Nei recenti dati demografici si evidenzia un incremento dell’immigrazione, che contribuisce a rafforzare la varietà culturale del territorio. Questi cambiamenti riflettono le dinamiche sociali e demografiche della città, offrendo uno spaccato aggiornato sulla composizione della popolazione locale.
Cascina continua ad avere una popolazione di oltre 45mila abitanti, divise in 110 nazionalità diverse. Sono questi i primi due dati che emergono dalla presentazione delle statistiche della popolazione di Cascina al 31 dicembre 2025. Una fotografia sui residenti e su come cambiano nel corso del.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati sulla popolazioneCascina, con una popolazione stabile superiore ai 45.
Leggi anche: Immigrazione, aumenta la presenza straniera a Livorno: quasi 29mila residenti nel 2024. Tutti i dati
Argomenti discussi: Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati sulla popolazione; Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati; Oltre 45mila residenti e una comunità in evoluzione; Oltre 45mila residenti e una comunità in evoluzione.
Milano – Cascina Merlata Bilocale arredato a nuovo al 9° piano in stabile di ultima generazione classe A3, immerso nel verde e ben collegato al centro. Zona living open space, cucina attrezzata, camera matrimoniale con cabina armadio, balcone con vista - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.