Cascina stabile sui 45mila abitanti aumenta l' immigrazione | tutti i dati sulla popolazione

Da pisatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cascina, con una popolazione stabile di circa 45.000 abitanti, si caratterizza per la presenza di diverse nazionalità, con oltre 110 comunità rappresentate. Nei recenti dati demografici si evidenzia un incremento dell’immigrazione, che contribuisce a rafforzare la varietà culturale del territorio. Questi cambiamenti riflettono le dinamiche sociali e demografiche della città, offrendo uno spaccato aggiornato sulla composizione della popolazione locale.

Cascina continua ad avere una popolazione di oltre 45mila abitanti, divise in 110 nazionalità diverse. Sono questi i primi due dati che emergono dalla presentazione delle statistiche della popolazione di Cascina al 31 dicembre 2025. Una fotografia sui residenti e su come cambiano nel corso del.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati sulla popolazioneCascina, con una popolazione stabile superiore ai 45.

Leggi anche: Immigrazione, aumenta la presenza straniera a Livorno: quasi 29mila residenti nel 2024. Tutti i dati

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati sulla popolazione; Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati; Oltre 45mila residenti e una comunità in evoluzione; Oltre 45mila residenti e una comunità in evoluzione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.