Casadei gol a tanta spinta | la rinascita del centrocampista del Torino

Casadei si presenta come una delle virtues del Torino, tornato alla forma e all’efficacia dopo un periodo complesso. Dotato di un’abilità particolare nel colpo di testa, il centrocampista rappresenta un’opzione importante per la partita contro il Como di sabato. La sua rinascita evidenzia un elemento di fiducia e potenzialità nel gruppo, offrendo nuove possibilità in vista delle prossime sfide.

La sua parabola è tornata a salire. Cesare Casadei sta bene, le ultime uscite lo testimoniano. In un periodo di alti e bassi per i granata, il centrocampista romagnolo sta garantendo un rendimento costante, positivo. Dall’inizio del 2026 ha segnato già due gol, ed è un dettaglio non secondario. Ciò che salta agli occhi maggiormente, però, è l’incisività ritrovata, la partecipazione costante al gioco, l’aggressività in entrambe le fasi. Aspetti che a Marco Baroni certamente non sono sfuggiti, e che rappresentano una carta importante che il tecnico potrà giocarsi già a partire dalla delicata trasferta di sabato al Sinigaglia di Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Casadei lancia il Torino: gol, fisico e carisma per la rincorsa di BaroniCesare Casadei si conferma un elemento chiave nel centrocampo del Torino, contribuendo con qualità, intensità e carisma alla crescita della squadra.

