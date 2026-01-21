Casa di Giulietta opposizione attacca l' accordo tra Comune e privati sul nuovo accesso

L'opposizione critica l’accordo tra il Comune di Verona e privati riguardante il nuovo accesso alla Casa di Giulietta. La recente delibera dell’amministrazione Tommasi modifica il punto di ingresso al sito, uno dei principali simboli della città. La decisione solleva dubbi sulla gestione e sulla fruizione del luogo, suscitando un dibattito tra sostenitori e contrari.

L'amministrazione Tommasi ha recentemente approvato una delibera destinata a cambiare la fruizione del sito più iconico di Verona, spostando l'ingresso della Casa e del Cortile di Giulietta. Il provvedimento prevede l'entrata dal Teatro Nuovo, in Piazzetta Navona, con percorso museale integrato e.

