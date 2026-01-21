Carta docente importi sentenze già accreditati ai primi di gennaio Si prosegue nelle prossime settimane Ecco dove

A gennaio 2026, Sogei S.p.A. ha già accreditato gli importi relativi alle sentenze che riconoscono il diritto alla Carta del docente per i docenti a tempo determinato. Nei prossimi giorni, l’erogazione continuerà per completare tutte le pratiche in corso. Questa fase rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei docenti coinvolti.

Nei primi giorni di gennaio 2026 la Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare gli importi riconosciuti da gran parte delle sentenze che accertano il diritto alla carta del docente dei docenti a tempo determinato. Il comunicato è dell’USR Toscana – ma verosimilmente l’erogazione potrebbe aver interessato numerosi docenti anche in altre province. L’ufficio Scolastico comunica inoltre “Sono peraltro in corso ulteriori accreditamenti sui borsellini elettronici degli interessati che potrebbero risultare visibili nel termine di qualche settimana”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

