Carsten Höller è uno scienziato noto per le sue sperimentazioni che uniscono arte, scienza e gioco. In questo articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc, esploriamo il suo approccio innovativo e il ruolo del gioco nel suo lavoro, analizzando come queste esperienze possano stimolare la curiosità e il pensiero critico. Il numero è disponibile in edicola a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Courtesy of the artist . Perché del giocare in forma di scherzo ha fatto una scienza esatta e un’opera d’arte di cui fare esperienza. Negli Anni 90, quando il suo nome prese a farsi largo a livello globale, Carsten sperimentava scivoli e scale a chiocciola con il pubblico più vario, dai 3 ai 93 anni di età: perdere temporaneamente l’orientamento e scombussolare per un attimo l’inconscio erano i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Carsten Höller è uno scienziato della burla

Argomenti discussi: L'inconscio alla prova | Carsten Höller è uno scienziato della burla; A Berlino si dorme in museo con la mostra Soma; Oliviero Toscani a un anno dalla scomparsa: il docufilm al MAXXI; Gli acquarelli di Sara Salvemini alla Galleria Antonia Jannone.

