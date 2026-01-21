Carrarese-Empoli ventunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Carrarese ed Empoli, valida per la ventunesima giornata di Serie B 20252026, si disputa in un momento chiave del campionato. Entrambe le squadre mirano ai playoff e questa partita rappresenta un’occasione importante per consolidare le rispettive posizioni in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby toscano vedrà opporsi due squadre che guardano ai playoff. Carrarese-Empoli si giocherà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-EMPOLII: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno vivendo un ottimo momento, dato che le due vittorie consecutive contro Avellino e Bari hanno rilanciato le speranze di agganciare il treno delle altre squadre in lista per i playoff. Per la squadra di Calabro l’occasione è ghiotta, dato che in caso di vittoria contro.l’Empoli potrebbe avvicinarsi all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

