Caro voli mancano oltre due mesi a Pasqua ma i prezzi sono già alti | Le istituzioni si muovano

Con la Pasqua prevista tra oltre due mesi, i prezzi dei voli sono già elevati, suscitando preoccupazioni tra i consumatori. Le associazioni di tutela chiedono alle istituzioni di intervenire per contenere i costi e garantire un accesso più equo alle tariffe aeree in vista delle festività pasquali del 5 e 6 aprile.

Occhi puntati nuovamente sul caro voli in vista delle festività pasquali, quest'anno il 5 e il 6 aprile, e scatta l'allarme delle associazioni dei consumatori. Federconsumatori Sicilia e l'associazione "Nun si parti", insieme a Cgil Sicilia, hanno scritto una lettera alla presidenza della Regione.

