Carlomagno | Ho ucciso mia moglie per non perdere mio figlio

Claudio Carlomagno ha dichiarato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, per evitare di perdere l’affidamento del loro figlio. La confessione è avvenuta durante un lungo interrogatorio davanti al gip di Civitavecchia, dopo il tragico episodio avvenuto ad Anguillara Sabazia, in cui la donna è stata colpita con 23 coltellate. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle relazioni familiari e sulle conseguenze di decisioni estreme.

AGI - "Ho ucciso Federica per non perdere l'affidamento di mio figlio": lo ha affermato Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, nel corso dell'interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, durato oltre cinque ore. L'uomo ha inoltre spiegato di aver l itigato con la moglie la sera dell'8 gennaio, ma di averla uccisa la mattina dopo. Avrebbe utilizzato un coltello, "presente ancora in casa". Inoltre, Carlomagno ha spiegato di aver "distrutto il telefono di Federica". Le indagini sono quelle dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. 🔗 Leggi su Agi.it

"Pretendeva 1500 euro al mese: ho sparato e ucciso mio figlio, temevo per la vita di mia moglie"Edoardo Borghini, 64 anni, torna a narrare la tragica notte in cui, temendo per la vita di sua moglie, ha sparato e ucciso il figlio nella loro abitazione di Ornavasso.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa: «L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip.

