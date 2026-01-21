Carlomagno | Ho ucciso mia moglie per non perdere mio figlio

Claudio Carlomagno ha dichiarato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, per evitare di perdere l’affidamento del loro figlio. L’episodio si è verificato ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e l’interrogatorio durato più di cinque ore si è svolto davanti al gip di Civitavecchia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e pone ancora una volta al centro il tema della tutela dei minori e delle relazioni familiari.

AGI - "Ho ucciso Federica per non perdere l'affidamento di mio figlio": lo ha affermato Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, nel corso dell'interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, durato oltre cinque ore. L'uomo ha inoltre spiegato di aver l itigato con la moglie la sera dell'8 gennaio, ma di averla uccisa la mattina dopo. Avrebbe utilizzato un coltello, "presente ancora in casa". Inoltre, Carlomagno ha spiegato di aver "distrutto il telefono di Federica". Le indagini sono quelle dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. 🔗 Leggi su Agi.it

Claudio Carlomagno ha dichiarato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, per evitare di perdere l'affidamento del loro figlio.

Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio

