Carini apertura e visite guidate della catacomba di Villagrazia con il nuovo antiquarium

La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini apre anche durante l'inverno, offrendo visite guidate condotte dagli archeologi di ArcheOfficina. L'apertura permette di scoprire questo sito storico in modo approfondito attraverso visite organizzate e l’accesso all’antiquarium recentemente inaugurato. Un'occasione per conoscere meglio la storia e l’arte del primo cristianesimo nella regione, in un ambiente ricco di storia e testimonianze archeologiche.

Proseguono anche in inverno le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del.

