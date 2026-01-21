Carica Italiano | Servono punti per finire tra le prime otto Lista | Dominguez c' è Freuler no

L'allenatore del Bologna ha sottolineato l'importanza dei punti per qualificarsi tra le prime otto in Europa League, confermando la presenza di Dominguez e l'assenza di Freuler. In vista della sfida contro il Celtic, Ferguson ha descritto l'incontro come una sorta di derby, evidenziando l'importanza di questa partita per il percorso europeo della squadra rossoblù.

La notizia è che Benjamin Dominguez resta a Bologna e che non è stato estromesso dalla Lista Uefa (resta out Freuler, per ora), cosa che fino a ieri veniva data come quasi assodata. E poi? E poi il verbo è vincere. Non c’è altra via. Quantomeno per dare corpo a una rinascita che in campionato non sta arrivando: quattro sconfitte in A su cinque in casa, ora c’è il Celtic (ventiquattresimo in EL) e l’ultima vittoria al Dall’Ara è proprio in Europa League contro il Salisburgo (27 novembre). Il Bologna sogna gli ottavi in forma diretta e per dare corpo a questo riavrà gli occhi della tigre? “Domani dobbiamo pensare solamente alla competizione senza altri aspetti che possono condizionare - dice Vincenzo Italiano -: dobbiamo fare punti per ambire ai primi otto posti o a questi benedetti playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: A Casteldebole si riflette per sostituire Freuler: in lizza anche De Silvestri, Immobile in ritardo. Lista Uefa, c’è tempo fino a domani. Testa a testa Dominguez-Sulemana

