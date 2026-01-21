Nell’analisi di Caressa sulla Juventus, si evidenziano le prestazioni della squadra a Cagliari e il lavoro di Spalletti. Viene sottolineato che i bianconeri meritavano di più in quella occasione, mentre si evidenziano anche le lacune della rosa attuale. Un commento sobrio e articolato che offre una prospettiva obiettiva sul momento della Juventus, senza enfasi o sensazionalismo.

Caressa sul proprio canale Youtube analizza il momento della Juve e si sofferma anche sulle mancanze della rosa bianconera. Il giornalista e telecronista Fabio Caressa, attraverso i microfoni del suo canale YouTube, ha analizzato con la consueta schiettezza l’ultima giornata di Serie A, dedicando un ampio approfondimento al momento che sta vivendo la Juventus. Nonostante la classifica possa trarre in inganno, la sua analisi tecnica si concentra sulla trasformazione strutturale della squadra, evidenziando come i progressi vadano ben oltre il semplice dato numerico dei punti ottenuti. Secondo Caressa la Juve oggi gioca tre volte meglio rispetto al passato, un cambiamento radicale che non può essere ignorato solo perché la distanza dalla vetta della classifica è aumentata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caressa sulla Juve: «A Cagliari i bianconeri meritavano di più. Il lavoro di Spalletti è ottimo. A questa squadra manca solo una cosa»

Guardalà sicuro: «Ieri la miglior Juve della stagione. Alla squadra di Spalletti manca ancora una cosa, ma da questa vittoria bisogna ripartire»La Juventus di Spalletti ha mostrato una prestazione convincente nella partita di ieri, definita la migliore della stagione.

