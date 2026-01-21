Caregiver cosa prevede il disegno di legge del governo e perché per le associazioni non basta

Il disegno di legge approvato dal Governo il 12 gennaio mira a riconoscere e tutelare economicamente i caregiver familiari. Sebbene rappresenti un passo importante, molte associazioni evidenziano che le misure previste potrebbero non essere sufficienti per affrontare tutte le esigenze di questa figura, spesso fondamentale nel supporto alle persone assistite.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 12 gennaio il disegno di legge, atteso da anni, che introduce disposizioni per il riconoscimento giuridico e la tutela economica del o della caregiver familiare. Con l’ok del CdM si avvia l’iter parlamentare per la votazione di una legge finora sempre rimandata. L’attuale ddl ha già provocato diverse proteste e malumori diffusi a livello nazionale tra le associazioni e i diretti interessati. “Dopo 10 anni in cui sono naufragate tante proposte di legge, il governo vara una norma per la dignità e il riconoscimento di tante persone”, ha commentato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli (Lega). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caregiver familiare, cosa prevede la nuova legge e tutti i contributi La recente normativa italiana riconosce ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, stabilendo strumenti di tutela e sostegno economico.

