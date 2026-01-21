Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha visitato questa mattina Milanello e si trova attualmente presso la sede del club, Casa Milan. L’obiettivo dell’incontro è stato condividere un momento con i dipendenti, a seguire un pranzo nel ristorante della sede. Questa visita rappresenta un’occasione di confronto e di vicinanza tra la dirigenza e il personale del club.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è giunto questa mattina a Milano. Stamattina è stato in visita a Milanello, dove ha incontrato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore Massimiliano Allegri e i giocatori della Prima Squadra. LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. La visione di RedBird per i rossoneri >>> Quindi, la giornata di Cardinale sta proseguendo a 'Casa Milan'. Il programma? Visita ai dipendenti della sede, pranzo nel ristorante del club presente a 'Casa Milan' e poi l'imprenditore statunitense di origine italiana avrà alcuni summit con altri dirigenti rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale a ‘Casa Milan’: visita ai dipendenti e pranzo nel ristorante della sede

Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. La visione di RedBird per i rossoneriGerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha visitato Milanello, il centro sportivo del club.

Pranzo di Natale fuori casa: "Più famiglie al ristorante ma rispettando la tradizione"Sempre più famiglie scelgono di trascorrere il pranzo di Natale fuori casa, optando per ristoranti locali che rispettano le tradizioni della festa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Milan, Gerry Cardinale al lavoro per estinguere il debito con Elliott con il coinvolgimento di Comvest: gli ultimi aggiornamenti e cosa può succedere; Il Milan chiude i conti con Elliott: Cardinale pronto a saldare il debito e ad azzerare CdA e dirigenza; Chi è Manulife Comvest, il gruppo pronto a rifinanziare RedBird per estinguere il vendor loan del Milan con Elliott; Giorgio Furlani può lasciare il Milan: il piano di Cardinale e chi può prendere il suo posto.

Milanello, Casa Milan e non solo. Ecco Gerry Cardinale, 513 giorni dopo l'ultima volta513 giorni dopo l'ultima volta (era il 26 agosto 2024), questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello. tuttomercatoweb.com

MN - Gerry Cardinale è a Casa Milan: pranzo e poi altri incontri in agendaDopo essere stato questa mattina a Milanello, dove ha incontrato l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri e i giocatori rossoneri, la giornata di ... milannews.it

Rivoluzione in casa Milan: tutte le novità su Gerry Cardinale e Manulife Comvest #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook