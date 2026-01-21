Carcasse di animali e rifiuti stoccati e bruciati di notte | denunce e sequestri

Negli ultimi mesi, la polizia provinciale di Lecce ha portato a termine tre operazioni volte a contrastare la gestione illecita di rifiuti e carcasse di animali. Le attività, svolte nel rispetto del protocollo d’intesa firmato in prefettura, hanno portato a denunce e sequestri, contribuendo alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica nella zona.

LECCE – Tre significative operazioni di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti sono state concluse nell'ultimo mese e mezzo dalla polizia provinciale nell'ambito delle indicazioni dell'apposito protocollo d'intesa sottoscritto in prefettura un anno addietro.La prima è stata condotta in agro.

