carbonia 53enne ucciso con almeno dieci coltellate

A Carbonia, Giovanni Musu, 53 anni, è stato trovato morto con almeno dieci fendenti, principalmente sulla schiena e alla gola. L’autopsia ha confermato le ferite multiple, evidenziando la gravità delle ferite riportate. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Almeno dieci le coltellate inferte a Giovanni Musu, 53 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia (Sud Sardegna). Diversi i colpi alla schiena e poi un fendente, più profondo alla gola: è quanto dall'autopsia condotta dalla dottoressa Letizia Gabiati dell'equipe del dottor Roberto Demontis. Gli accertamenti necroscopici hanno evidenziato anche il tentativo di bruciare il corpo. Nessun segno, invece, di percosse., William Serra, 38 anni e Marco Atzeni, 50 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è omicidio volontario in concorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nella notte, i carabinieri di Carbonia e Cagliari sono intervenuti nel Parco Rosmarino, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 53 anni.

Un uomo di 53 anni è stato trovato accoltellato e successivamente dato alle fiamme nel Parco Rosmarino di Carbonia, Sardegna.

Sono almeno dieci le coltellate inferte a Giovanni Musu, 53 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parco del Colle di Rosmarino

Otto coltellate mortali alla schiena per uccidere Giovanni Musu, più una nona alla gola, la più profonda, forse inferta quando l'uomo era già morto. L'autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri non avre

