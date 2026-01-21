Carambola in A14 scontro col tir | un furgone finisce ruote all' aria fuori strada

Martedì sera, un incidente sull'A14 ha coinvolto un furgone e un tir, causando una carambola che ha portato il veicolo a finire fuori strada con le ruote all'aria. L'incidente si è verificato durante le ore serali, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla carreggiata.

Carambola in autostrada martedì sera, un furgone è finito ruote all'aria fuori dalla sede stradale dopo lo scontro con un mezzo pesante. Alle ore 20:17 di martedì sera, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta lungo l'autostrada A-14, nel tratto compreso tra i caselli di Cesena e Forlì.

