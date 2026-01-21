Un uomo di 36 anni, fermato per l’omicidio del capotreno, rimane in carcere. Le indagini si concentrano sui coltelli trovati al suo arresto e sulla traccia di sangue rilevata sulle sue scarpe. Gli inquirenti valutano la possibilità che l’indagato possa essere coinvolto in ulteriori episodi. La vicenda resta sotto stretta osservazione, con approfondimenti in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Dovrà restare in carcere Marin Jelenic. Il 36enne croato, fermato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è, secondo il gip di Bologna, un soggetto per il quale è necessario applicare esigenze cautelari concrete che dipendono dalla sua pericolosità, dal rischio di recidiva, dal pericolo di fuga e dai gravi indizi di colpevolezza a suo carico., Il gip di Bologna, Alberto Ziroldi, ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Jelenic. L'uomo è accusato dell'omicidio aggravato del capotreno Alessandro Ambrosio. Il 34enne è stato ucciso il 5 gennaio scorso nel vialetto che dal piazzale Ovest della stazione della cittadina porta al parcheggio dei dipendenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Capotreno ucciso, resta in carcere il 36enne fermato per l'omicidio: "Jelenic può uccidere ancora"

Omicidio del capotreno. Jelenic resta in carcere: "L’ha ucciso in tre secondi". Al setaccio impronte e DnaJelenic rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio in soli tre secondi.

Fermato a Desenzano Marin Jelenic ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna Martedì a Desenzano del Garda, la polizia di Stato ha fermato Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Capotreno ucciso, resta in carcere il 36enne croato fermato per l'omicidio di Ambrosio: Jelenic può ammazzare ancora; Omicidio del capotreno, Jelenic rimane in carcere: Ha ucciso, può rifarlo; L’addio in musica al capotreno ucciso, note e abbracci per Alessandro Ambrosio: Qui c’è tutto quello che amava; Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Jelenic a breve trasferito a Bologna.

Capotreno ucciso, resta in carcere il 36enne croato fermato per l'omicidio di Ambrosio: «Jelenic può ammazzare ancora»Al momento è ancora sconosciuto il movente di un delitto terribile. Anche per questo motivo, secondo il giudice, Jelenic deve stare in carcere ... corrieredibologna.corriere.it

Omicidio del capotreno a Bologna, Marin Jelenic resta in carcereFermo convalidato e custodia cautelare in carcere. Questa la decisione del gip di Brescia nei confronti di Marin Jelenic ... dire.it

Omicidio del capotreno, Jelenic rimane in carcere: “Ha ucciso, può rifarlo” x.com

A Bologna un capotreno viene ucciso da un immigrato che aveva un foglio di via e non doveva essere in Italia, a Roma un funzionario di un ministero viene picchiato quasi a morte da un gang di nord africani che dovevano essere espulsi ma per la sinistra ser - facebook.com facebook