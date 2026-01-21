Capitan Alex arriva a Striscia la Notizia | Del Piero supereroe in prima serata

Il 22 gennaio, su Canale 5, Striscia la Notizia presenta un ospite d’eccezione: Alessandro Del Piero. Icona della Juventus e campione del mondo nel 2006, l’ex calciatore farà il suo debutto in prima serata, portando nel programma la sua esperienza e il suo valore. Un’occasione per ascoltare le sue parole e conoscere meglio la figura di uno dei più grandi sportivi italiani.

Alla prima puntata di Striscia la Notizia – La Voce della Presenza, in prima serata su Canale 5 giovedì 22 gennaio, farà il suo ingresso in studio un ospite speciale, simbolo della Juventus e protagonista dell’Italia Campione del Mondo del 2006: Alessandro Del Piero. Il campione del mondo si presenterà a Striscia in una veste inedita, quella di Capitan Alex, un supereroe dallo spirito sportivo e ironico. Contraddistinto dalla X sul petto, emblema personale e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi, sarà accompagnato da un alleato particolare: il suo inseparabile passero, in formato extra large. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

