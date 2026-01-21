Rozzano non ha raggiunto la finale per diventare Capitale della Cultura 2028. Nonostante l'impegno, la città si ferma fuori dalla selezione delle dieci finaliste. Il percorso è stato comunque un’esperienza significativa, dimostrando l’impegno della comunità e il valore culturale di Rozzano, che rimane un luogo di crescita e di potenzialità future.

La città fuori dalla finale per Capitale della Cultura 2028. Fumata nera perchè non è riuscita a entrare tra le dieci città finaliste. La città del Sud Milano, unica rappresentante della Lombardia in questa fase avanzata della selezione vede così infrangersi un sogno coltivato con determinazione e partecipazione. Il ministero della Cultura ieri ha reso noti i nomi delle dieci città ammesse alla fase finale: Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa (Siena), Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana e Tarquinia. Le città selezionate saranno convocate per le audizioni pubbliche, in programma giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, presso la Sala Spadolini della sede del ministero della Cultura a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capitale della cultura, sogno sfumato. Rozzano non entra tra le 10 finaliste: "Il cammino è stato già una vittoria"

