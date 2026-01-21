Capitale della Cultura l' ex assessore e storico Gabriele Zelli | Dal patrimonio storico ai musei non basta investire Serve una visione

Gabriele Zelli, ex assessore e storico, sottolinea l’importanza di una visione strategica per valorizzare il patrimonio culturale. Secondo lui, investire in musei e monumenti non basta: è necessario considerare la cultura come risorsa economica fondamentale, capace di stimolare industria, turismo e innovazione, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla creazione di occupazione.

"La cultura va considerata come una risorsa economica strategica che genera valore attraverso industrie creative, turismo, innovazione e sviluppo territoriale, fungendo da motore di crescita sostenibile, creazione di posti di lavoro, trasformando beni e simboli in indicazioni per l'economia.

