Capitale della cultura Confcommercio | Serve un percorso virtuoso per il centro Investire oggi significa raccogliere i risultati domani

Confcommercio sottolinea l'importanza di un percorso strategico per il centro di Forlì, evidenziando che investire oggi contribuisce a risultati futuri. Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, ribadisce la necessità di interventi in piazza Saffi e zone limitrofe, a seguito della candidatura della città a Capitale italiana della cultura 2028. Un approccio sostenibile e mirato è fondamentale per valorizzare il patrimonio e stimolare lo sviluppo locale.

"Ribadiamo la necessità di intervenire in piazza Saffi e dintorni". E' la richiesta di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, dopo l'annuncio di Forlì tra le prime dieci classificate nell'ambito della candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026: “Investire in conoscenza è investire in democrazia”L’Aquila è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2026, un riconoscimento che sottolinea il valore della sua storia e delle sue tradizioni.

Panetta: “Valorizzare il capitale umano è una responsabilità collettiva, non solo individuale. Investire in istruzione significa investire nelle potenzialità del Paese”Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il capitale umano come responsabilità collettiva.

