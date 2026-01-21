Il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, commenta con rammarico l’esclusione della candidatura con Benevento dalla shortlist per Capitale italiana della Cultura 2028. Pur delusi, Mazzone sottolinea come il lavoro svolto rappresenti comunque un punto di partenza per future iniziative e progetti culturali nella regione. La volontà di proseguire nel percorso di valorizzazione del patrimonio locale rimane centrale, anche in assenza di questa riconoscimento.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è delusione, ma anche la volontà di guardare avanti nelle parole del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, all’indomani dell’esclusione della candidatura Benevento-Pietrelcina dalla shortlist per la Capitale italiana della Cultura 2028. Un esito che non cancella, secondo il primo cittadino, il valore del percorso intrapreso e del lavoro svolto. Mazzone parla di una “bellissima esperienza”, sottolineando il carattere corale della candidatura, costruita attraverso un ampio coinvolgimento del territorio: “Un grande lavoro di squadra, di condivisione e partecipazione oltre ogni aspettativa; da parte dell’associazionismo, degli operatori culturali, di tanti privati cittadini e ringrazio la Fondazione di Comunità di Benevento per essere stata collante in questo percorso tra due realtà che unite possono sicuramente generare eccezionale valore per l’intero territorio” spiega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Capitale Cultura, il sindaco Mazzone: "Delusi, ma il lavoro fatto resta un punto di partenza"

