Capello dopo Arsenal-Inter | Mi aspettavo più personalità

Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal in Champions League, Fabio Capello ha espresso una valutazione critica sulla prestazione nerazzurra. L’ex allenatore ha sottolineato come si aspettasse una maggiore personalità da parte della squadra, evidenziando alcune lacune emerse nel corso della gara. Un’analisi severa che invita a riflettere sulle aree di miglioramento dell’Inter in un momento di confronto europeo.

Analisi severa e senza sconti dopo il ko europeo dell’Inter. Al termine di Champions League Arsenal – Inter (3-1), Fabio Capello ha fotografato così la serata nerazzurra. “Mi aspettavo più personalità. L’Inter poteva essere più pericolosa, non ha sfruttato le occasioni avute”. Il confronto, per Capello, è netto: “L’Arsenal gioca con una tecnica eccelsa, non butta mai via il pallone. Mi sorprende il numero di clean sheet, perché dietro concedono”. Nel mirino anche l’assetto tattico: “Stasera l’Inter era molto sbilanciata, ha sofferto soprattutto sulla fascia destra”. E sul gol subito da corner l’ex ct entra nel dettaglio: “C’è un blocco su Bastoni che non riesce a saltare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

