A Canzo, il 6 gennaio 2026, un uomo ha aggredito tre donne in rapida successione, commettendo una rapina e tentando altri due colpi. Le aggressioni si sono verificate mentre le vittime erano sole, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il presunto responsabile, un individuo ritenuto autore di un serie di atti criminali nella zona.

Canzo, 21 gennaio 2026 – In poche ore, il 6 gennaio, aveva messo a segno una rapina e ne aveva tentate altre due, sempre nei confronti di donne avvicinate mentre erano da sole. Arresto del sospettato. Ora in carcere, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, è finito un marocchino di 33 anni domiciliato a Magreglio. A lui sono arrivati i carabinieri di Asso dopo l 'aggressione a una pensionata di 72 anni che a Canzo era stata avvicinata per strada e minacciata con una pistola e per farsi consegnare 100 euro che aveva nel portafogli. Il rapinatore era poi fuggito in auto. Tentativi di rapina successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canzo, aggredisce in poche ore tre donne per rapinarle: preso il bandito seriale

Accusato di quattro episodi di rapina e minaccia in poche ore: arrestato un 33enne marocchinoI carabinieri di Asso, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e altri accertamenti, hanno raccolto gravi indizi a carico del 33enne, non solo per quella rapina ma ... espansionetv.it

