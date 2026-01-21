Il Canale d’Otranto sta affrontando attualmente condizioni meteomarine avverse, come evidenziato dall’immagine condivisa dal Grand Hotel Mediterraneo di Santa Cesarea Terme sui social network. Le cattive condizioni del mare e del cielo evidenziano l’intensità del maltempo che interessa questa zona, rendendo necessarie precauzioni e attenzione per chi si trova nelle vicinanze.

L’immagine è tratta dal profilo social network del Grand Hotel Mediterraneo di Santa Cesarea Terme. Anche il Canale d’Otranto è dunque alle prese con condizioni meteomarine proibitive. Quasi ai livelli di Calabria, Sicilia e Sardegna. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Canale d’Otranto Maltempo

