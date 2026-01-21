Canada il war game delle forze armate che ipotizza un' invasione degli Usa | Verremmo occupati in una settimana

Un esercizio militare canadese ipotizza un'invasione degli Stati Uniti, stimando un'occupazione in una settimana. Il scenario solleva preoccupazioni riguardo alla capacità difensiva del Canada e alla sua strategia di resistenza, che prevederebbe azioni di guerriglia ispirate ai mujaheddin. Si tratta di un'analisi che evidenzia le sfide e i limiti delle forze armate canadesi in un contesto di possibile conflitto internazionale.

Pensare l’impensabile. Le Forze armate canadesi hanno messo a punto uno scenario di emergenza, che ipotizza l’invasione americana del Canada e modella una risposta del Paese che comprenderebbe tattiche simili a quelle usate in Afghanistan prima dai mujaheddin contro l’Unione Sovietica e poi dai Talebani contro gli Stati Uniti. Lo rivela il quotidiano Globe and Mail, secondo cui è la prima volta in un secolo che lo Stato Maggiore di Ottawa crea un «war game» fondato sull’eventuale attacco degli Stati Uniti contro lo Stato nordamericano, membro fondatore della Nato e stretto alleato di Washington anche nella difesa aerea dell’emisfero occidentale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

