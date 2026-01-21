Campo di atletica in contrada Masseriola | Fitri e Fidal | Tre anni di cantieri e 18 mesi di ritardo

Il campo di atletica in contrada Masseriola a Brindisi è al centro di un lungo intervento di rinnovo, iniziato circa tre anni fa. Dopo 18 mesi di ritardi, le organizzazioni sportive Fitri e Fidal chiedono ora impegni concreti e certezze, evidenziando la necessità di risolvere le criticità legate ai lavori per garantire una struttura funzionale e sicura per gli atleti locali.

BRINDISI – “Non si accettano più promesse, ma solo certezze”. È questo il senso della nota congiunta firmata da Gianluca Volpe, delegato provinciale Fitri, e Vito Miccoli, delegato provinciale Fidal Brindisi in merito alla situazione del campo scuola Montanile in contrada Masseriola. Dopo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

